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Питерец.ру » Общество » В Петербурге готовятся к снятию ограничений

В Петербурге готовятся к снятию ограничений

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Петербург готовит поэтапное снятие ограничений

Об этом губернатор Александр Беглов заявил вчера на онлайн-конференции, посвященной Дню российского предпринимательства. Он поблагодарил бизнес-сообщество и отметил, что правительство города больше всех заинтересовано в скорейшем восстановлении экономики.

«Спасибо вам за терпение, понимание и ответственность, за поддержку наших действий по защите жизни и здоровья петербуржцев. Вы – основа нашей экономики. Город всегда будет помогать бизнесу», – сказал Александр Беглов.

Губернатор проинформировал, что правительство города согласовывает с Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений на работу предприятий и организаций. «Это серьезная работа. Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы продолжим реализацию первого этапа», – сообщил глава города, уточнив, что это может произойти с 15 июня.

На первом этапе меры по снятию ограничений включают возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах и оказание бытовых услуг, за исключением работы салонов красоты. Планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также разрешить доступ в библиотеки, научные учреждения, возобновить услуги каршеринга.

На втором этапе, который может начаться в конце июня, если позволит обстановка, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. Сегодня с Роспотребнадзором обсуждаются возможности открытия летних кафе и веранд. Также не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк.

На третьем этапе снятия ограничений (в июле), по словам губернатора, город хотел бы получить разрешение на работу салонов красоты по предварительной записи.

«Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны», – сказал глава северной столицы.

Александр Беглов отметил, что власти города ведут серьезную работу по улучшению условий ведения бизнеса, снятию административных барьеров. В прошлом году была оздоровлена система нестационарной торговли, возвращено право на субаренду. Снижены издержки предпринимателей на решение имущественно-правовых вопросов, продление договоров аренды, получение справок. Удалось существенно сократить время получения разрешений на строительство, а также на присоединение к электросетям.

В условиях эпидемии город при активном участии предпринимательского сообщества подготовил два пакета помощи бизнесу общим размером 13,5 миллиардов рублей. Предпринимателям предоставлены серьезные арендные и налоговые послабления. Проведена докапитализация Фонда содействия кредитованию малого бизнеса и Фонда развития промышленности – им выделено дополнительно по 500 млн рублей. Производственные и научно-исследовательские предприятия освобождены от авансовых налоговых платежей. От арендной платы за городское имущество дополнительно были освобождены предприятия по 37 видам деятельности.

Губернатор подтвердил, что город и в дальнейшем будет создавать для бизнеса режим наибольшего благоприятствования.

«Уверен, что мы вместе сделаем все возможное для скорейшего возрождения предпринимательства в Петербурге и выведем его на новый уровень», – заявил Александр Беглов.
Источник: Администрация Петербурга
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