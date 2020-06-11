В Петербурге готовятся к снятию ограничений

Об этом губернатор Александр Беглов заявил вчера на онлайн-конференции, посвященной Дню российского предпринимательства. Он поблагодарил бизнес-сообщество и отметил, что правительство города больше всех заинтересовано в скорейшем восстановлении экономики.
Губернатор проинформировал, что правительство города согласовывает с Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений на работу предприятий и организаций. «Это серьезная работа. Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы продолжим реализацию первого этапа», – сообщил глава города, уточнив, что это может произойти с 15 июня.
На первом этапе меры по снятию ограничений включают возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах и оказание бытовых услуг, за исключением работы салонов красоты. Планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также разрешить доступ в библиотеки, научные учреждения, возобновить услуги каршеринга.
На втором этапе, который может начаться в конце июня, если позволит обстановка, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. Сегодня с Роспотребнадзором обсуждаются возможности открытия летних кафе и веранд. Также не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк.
На третьем этапе снятия ограничений (в июле), по словам губернатора, город хотел бы получить разрешение на работу салонов красоты по предварительной записи.
Александр Беглов отметил, что власти города ведут серьезную работу по улучшению условий ведения бизнеса, снятию административных барьеров. В прошлом году была оздоровлена система нестационарной торговли, возвращено право на субаренду. Снижены издержки предпринимателей на решение имущественно-правовых вопросов, продление договоров аренды, получение справок. Удалось существенно сократить время получения разрешений на строительство, а также на присоединение к электросетям.
В условиях эпидемии город при активном участии предпринимательского сообщества подготовил два пакета помощи бизнесу общим размером 13,5 миллиардов рублей. Предпринимателям предоставлены серьезные арендные и налоговые послабления. Проведена докапитализация Фонда содействия кредитованию малого бизнеса и Фонда развития промышленности – им выделено дополнительно по 500 млн рублей. Производственные и научно-исследовательские предприятия освобождены от авансовых налоговых платежей. От арендной платы за городское имущество дополнительно были освобождены предприятия по 37 видам деятельности.
Губернатор подтвердил, что город и в дальнейшем будет создавать для бизнеса режим наибольшего благоприятствования.