Актуальность психологической помощи

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с коронавирусом и режимом самоизоляции привела многих людей в состояние стресса. Привычный уклад жизни был нарушен, и сегодня петербуржцы уже не так уверены в завтрашнем дне, как раньше. Многие переживают по поводу будущего. Люди боятся заболеть, потерять работу, остаться с невыплаченными долгами.

Причем эти переживания вполне объективны. Потому в наше время возрастает роль психологической помощи. Люди, осознающие нужду в этом, начинают читать соответствующую литературу и смотреть видеоматериалы. Кто-то обращается за консультацией в режиме онлайн. Квалифицированные психологи способны оказать эффективную помощь. Потому есть смысл обращаться к этим специалистам.