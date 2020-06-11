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Питерец.ру » Общество » Актуальность психологической помощи

Актуальность психологической помощи

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kilibarda.ru
В период пандемии многие люди стали переживать тревогу по поводу будущего

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с коронавирусом и режимом самоизоляции привела многих людей в состояние стресса. Привычный уклад жизни был нарушен, и сегодня петербуржцы уже не так уверены в завтрашнем дне, как раньше. Многие переживают по поводу будущего. Люди боятся заболеть, потерять работу, остаться с невыплаченными долгами.

Причем эти переживания вполне объективны. Потому в наше время возрастает роль психологической помощи. Люди, осознающие нужду в этом, начинают читать соответствующую литературу и смотреть видеоматериалы. Кто-то обращается за консультацией в режиме онлайн. Квалифицированные психологи способны оказать эффективную помощь. Потому есть смысл обращаться к этим специалистам.

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