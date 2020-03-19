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Питерец.ру » Экономика » Какой бизнес оказался в выигрыше?

Какой бизнес оказался в выигрыше?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Ситуация с коронавирусом позитивно повлияла на один сегмент бизнеса

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, оказала серьезное влияние на мировую экономику. Сегодня некоторые эксперты говорят о начале всемирного экономического кризиса. Пандемия коронавируса негативно сказывается на курсе рубля.

Однако есть некоторые сферы бизнеса, которые оказались в выигрыше из-за сложившейся обстановки. Речь идет о производителях, предоставляющих программное обеспечение для онлайн для удаленной работы.

Сейчас многие компании переводят на удаленную работу некоторых сотрудников, что считается вынужденной мерой. Если раньше онлайн воспринимался как некий костыль, на который можно опереться в случае необходимости, то сейчас отношения к работе онлайн заметно изменилось. Это на руку разработчикам и производителям такого программного обеспечения.

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