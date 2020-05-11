Вишневский о «масочном налоге»

Петербургский депутат Борис Вишневский прокомментировал решение властей ввести «масочно-перчаточный режим». Известный в городе оппозиционер негативно высказался по поводу данной идеи. Вишневский назвал такую меру «масочным налогом».

По словам парламентария, люди вынуждены покупать маски и перчатки на свои деньги. Если государство обязывает к этому, оно должно оказать помощь. Необходима компенсация тех затрат, которые несут люди. Вишневский подчеркивает актуальность прямых выплат населению.

«Питерец.ру» отмечает, что в словах Вишневского есть определенное зерно рационализма. Сегодня люди, которые и так пострадали от всей этой истории с коронавирусом, будут вынуждены тратить дополнительные средства на маски и перчатки.