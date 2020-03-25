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Питерец.ру » Общество » Студенты вузов помогут петербуржцам пожилого возраста пережить карантин

Студенты вузов помогут петербуржцам пожилого возраста пережить карантин

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
Студенты вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединятся в единое волонтёрское движение и окажут всеобъемлющую поддержку пожилым людям

Студенты вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединятся в единое волонтёрское движение и окажут всеобъемлющую поддержку пожилым людям, не имеющим возможность выйти на улицы из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 24 марта в ходе встречи членов Совета ректоров Петербурга и Ленобласти с Губернатором города Александром Бегловым рассказал директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

«Волонтёрство – тема, приобретающая особое звучание в наши дни. Для молодежи, легко ориентирующейся в режиме удаленной работы и не представляющей свою жизнь без общения онлайн и цифровых сервисов, карантин может не казаться чем-то катастрофическим. Однако вокруг есть люди, не имеющие доступа к подобным возможностям. И без помощи окружающих им не  обойтись», – подчеркнул Шамахов.

По его словам, первыми пришедшими на помощь стали студенты Северо-Западного института управления Президентской Академии, самостоятельно придумавшие для акции оригинальное название – «Греча патруль». Задача волонтёров состоит в покупке продуктов и лекарств, адресной помощи пожилым людям в быту. Сегодня студенты ведут работу во Фрунзенском районе Петербурга совместно с муниципальным молодежным советом.

«Наши студенты разворачивают акцию по предложению помощи нуждающимся соседям, оставляя у дверей записку с контактными данными. В ней отмечается список того, что волонтёр мог бы сделать: сходить в магазин, аптеку, погулять с домашним питомцем. Человек, находящийся в самоизоляции, ответно указывает свое имя, адрес, номер телефона и необходимую ему помощь. Каждый из нас может помочь своим соседям по этажу и дому, которые нуждаются в этом в силу сложившихся обстоятельств. Сегодня вузы Петербурга готовы также активно и действенно поддержать инициативу города о развёртывании акции «Цифровой волонтёр», – рассказал директор СЗИУ РАНХиГС.

В заключение Владимир Шамахов отметил, что образовательные учреждения делают всё возможное, чтобы пребывание в онлайн среде стало для студентов и преподавателей не технологией самоизоляции и разобщения, а, наоборот, создало условия для раскрытия дополнительных возможностей по установлению более тесных, пусть и виртуальных, контактов между теми, кто обучает и теми, кто обучается.

«Вынужденная физическая изоляция не должна препятствовать желанию духовно сплотиться в противостоянии эпидемии. Мы будем рады объединиться с другими в такую непростую минуту и готовы делать общие проекты в помощь нуждающимся! Мы готовы помочь преодолеть нынешние трудности, как говорится, «всем миром» – этим наше общество всегда было сильно и потому побеждало!», – резюмировал директор Президентской Академии в Петербурге.
Источник: СЗИУ РАНХиГС
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