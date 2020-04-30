Психологи помогают в Skype

Каждый человек может столкнуться с ситуацией, когда ему потребуется психологическая помощь. Сейчас во времена пандемии коронавируса это становится особенно актуально. «Питерец.ру» сообщает, что психологи СПбГУ запускают специальную консультационную программу. Люди, которые оказались в сложной ситуации, смогут рассчитывать на помощь в режиме онлайн. Для такой работы будет задействовано приложение «Скайп».

Консультации пройдут в режиме аудио. На линии будут работать студенты-старшекурсники, которые уже имеют опыт в сфере психологического консультирования. Такая работа будет осуществляться под контролем со стороны преподавателей. Помимо «Скайпа» для получения консультационной помощи можно использовать мессенджер «Ватсап».