Как пройдет ЕГЭ

«Питерец.ру» отмечает, что 29 июня в нашей стране начнется ЕГЭ. Эту дату озвучил президент Владимир Путин. Во всех регионах начали подготовку к этому мероприятию. Необходимые усилия предпринимают и в Северной столице.

В Петербурге пункты приема ЕГЭ пройдут обязательную дезинфекцию. В аудиториях будет присутствовать не более 8-10 учащихся. Парты расположат зигзагообразным способом. В городе на Неве готово 167 таких пунктов.

В этом году правила ЕГЭ скорректированы, что вызвано ситуацией с пандемией коронавируса. Для получения аттестата об окончании школы результаты экзаменов будут не важны. Однако выпускникам, желающим поступить в вуз, они могут понадобиться. Этот момент зависит от требований конкретного высшего учебного заведения.