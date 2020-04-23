В храм пока нельзя

«Питерец.ру» сообщает, что православные храмы Северной столицы все еще остаются закрытыми для посещения людей. Службы без прихожан пройдут как минимум до 28 апреля. Об этом заявил митрополит Ворсонофий.

Известно, что в храмах продолжат находиться священники, работники церкви и волонтеры. Эти люди исполняют свои обязанности, благодаря чему богослужения не останавливаются. В целом православные христиане привыкают к новой для себя действительности. Благодаря современным технологиям, люди получают возможность поучаствовать в богослужениях, которые проходят в храмах в режиме онлайн.

Ограничения на посещение храмов обусловлены ситуацией с пандемией коронавируса. Власти Петербурга и нашей страны предпринимают необходимые усилия, чтобы остановить распространение этого вируса.