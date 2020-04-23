ента новостей

10:37
Беглов попросил денег
10:12
В храм пока нельзя
02:06
Задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
17:05
«Ночные волки» Санкт-Петербурга доставили фрукты в Александро-Невскую лавру
17:03
На КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения
12:44
Петербургский вуз объявил о старте цифровой приёмной кампании
12:38
Легендарной Корабелке 90 лет
12:33
Авито запускает курьерскую доставку в Петербурге
11:57
Телеканал «Живая Планета» объявляет конкурс «Домашний репортер»!
11:46
Новые возможности «Единой карты петербуржца»
11:10
В Купчино молодая женщина выпала из окна квартиры на 7 этаже
11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
08:41
Депутат раскритиковал Путина
08:09
Клещи начали кусаться
11:26
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери
10:52
На Васильевском острове тушили пожар в квартире
10:02
Компенсация для врачей
09:35
Почему заболевших стало больше?
23:51
Зырянов не поехал в Германию и вспомнил о Белоруссии
15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
14:39
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
14:30
В Ленобласти нетрезвый водитель ударил полицейского
14:25
В Петербурге задержали угонщика иномарки
09:47
Каким окажется дефицит бюджета?
09:16
Коронавирус можно лечить и на дому
18:57
Необычная Пасха
18:04
Кто оказался богаче?
20:02
В «Пулково» проведен ветеринарный контроль кроликов
19:59
Специальный онлайн аукцион в поддержку журнала «Звезда»
19:58
На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В храм пока нельзя

В храм пока нельзя

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Храмы в Петербурге по-прежнему нельзя посещать

«Питерец.ру» сообщает, что православные храмы Северной столицы все еще остаются закрытыми для посещения людей. Службы без прихожан пройдут как минимум до 28 апреля. Об этом заявил митрополит Ворсонофий.

Известно, что в храмах продолжат находиться священники, работники церкви и волонтеры. Эти люди исполняют свои обязанности, благодаря чему богослужения не останавливаются. В целом православные христиане привыкают к новой для себя действительности. Благодаря современным технологиям, люди получают возможность поучаствовать в богослужениях, которые проходят в храмах в режиме онлайн.

Ограничения на посещение храмов обусловлены ситуацией с пандемией коронавируса. Власти Петербурга и нашей страны предпринимают необходимые усилия, чтобы остановить распространение этого вируса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-04-2020, 08:42
Как пройдет Пасха
18-04-2020, 18:57
Необычная Пасха
6-01-2015, 17:14
Рождественские богослужения пройдут в главных соборах города
11-04-2020, 10:12
Оштрафовали за прием гостей
26-03-2020, 08:12
Их изолируют
30-03-2020, 06:43
Патриарх внес ясность

Происшествия на дорогах

0
414
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
412
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
613
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 089
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх