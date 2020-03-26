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Питерец.ру » Общество » Их изолируют

Их изолируют

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге намерены изолировать тысячи людей

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице хотят изолировать примерно 14 тыс. граждан. Это люди, которые приехали в Петербург из-за границы. Сейчас представители Роспотребнадзора вручат каждому из 13874 человек постановление об изоляции. Эти меры являются логичными и оправданными в сложившейся обстановке. Власти Петербурга предпринимают необходимые усилия, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Что касается общей ситуации с острыми вирусными инфекциями, то за прошлую неделю в городе было зарегистрировано 63 случая заболевания. По этому показателю Петербург находится на уровне эпидемиологического порога. Если говорить о больных с пневмонией, то их сейчас на 8% меньше чем в прошлом году.

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