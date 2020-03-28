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Питерец.ру » Общество » Проведут дезинфекцию

Проведут дезинфекцию

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Закрывающиеся в Петербурге учреждения продезинфицируют

«Питерец.ру» сообщает, что на следующей неделе проведут дезинфекцию закрывшихся в Северной столице учреждений. В частности, в эту группу входят детские сады и школы. Соответствующее заявление сделал глава города Александр Беглов. Он также отметил, что на следующей неделе в Петербурге будут приостановлены все виды деятельности, кроме тех, что поддерживают жизнеобеспечение города.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нужно предпринимать необходимые меры, позволяющие осуществлять контроль изоляции людей. Она отметила, что в городе на Неве уже имеется определенный опыт тестирования на коронавирус. К проведению этого тестирования в Петербурге намерены привлекать и частные лаборатории.

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