«Питерец.ру» сообщает, что на следующей неделе проведут дезинфекцию закрывшихся в Северной столице учреждений. В частности, в эту группу входят детские сады и школы. Соответствующее заявление сделал глава города Александр Беглов. Он также отметил, что на следующей неделе в Петербурге будут приостановлены все виды деятельности, кроме тех, что поддерживают жизнеобеспечение города.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нужно предпринимать необходимые меры, позволяющие осуществлять контроль изоляции людей. Она отметила, что в городе на Неве уже имеется определенный опыт тестирования на коронавирус. К проведению этого тестирования в Петербурге намерены привлекать и частные лаборатории.