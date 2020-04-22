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Питерец.ру » Общество » «Ночные волки» Санкт-Петербурга доставили фрукты в Александро-Невскую лавру

«Ночные волки» Санкт-Петербурга доставили фрукты в Александро-Невскую лавру

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
«Ночные волки» Санкт-Петербурга доставили фрукты в Александро-Невскую лавру

К всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе присоединились петербургские «Ночные волки». Совместно с Фондом помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» мотоциклисты доставили свежие фрукты в Александро-Невскую лавру для паломников и малообеспеченных семей, а также ветеранов войн и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мероприятие проведено по благословению епископа Кронштадтского, наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Назария.

Влившись в ряды волонтеров, байкеры регулярно доставляют еду пенсионерам и многодетным семьям. Представитель «Ночных волков» отметил, что люди из их команды не могут оставаться в такое непростое время в стороне и хотят быть полезными своей родине. Все должны сплотиться и помогать, потому что только от человеческого отношения друг к другу и зависит здоровье нашей нации.

«Мы рады, что ряды волонтеров пополняются. Особенно в эти дни необходима помощь пожилым и маломобильным гражданам. Призываем петербуржцев, социально ответственный бизнес и некоммерческие организации подключаться и помогать в рамках всероссийской акции #МыВместе», – сказал участник акции #МыВместе, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Напоминаем, что россиянам необходимо соблюдать режим самоизоляции. Для того чтобы пожилые и маломобильные граждане не выходили на улицу, во всех городах России действуют штабы акции #МыВместе, которую ОНФ инициировал совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров. Люди, вошедшие в группу риска, могут позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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