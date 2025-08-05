Денис Терентьев вышел в стартовом составе «Зенита-2» на матч с «Торпедо-Владимир», итог игры – ничья со счётом 1:1

По словам Дениса Терентьева, общение в межсезонье с Сергеем Семаком и Андреем Аршавиным помогли ему вернуться в Санкт-Петербург. «Питерец.ру» цитирует Терентьева:

«У меня и у самого всегда была мысль – в конце карьеры вернуться в академию «Зенита» и помогать молодежи. Передавать ей свой опыт, по возможности уберегать от каких‑то своих ошибок в 20 лет. Да и силы играть еще есть».

Главный тренер зенитовского дубля Константин Коноплёв выпустил Терентьева в основе на матч с владимирским «Торпедо». Вместе с Терентьевым в стартовом составе «Зенита-2» появились вратарь Шичанин и полевые игроки Чернов, Лобов, Шилёнок, Кондаков, Никифоров, Столбов, Шилов, Иванов и Фролов.

В День Космонавтики зенитовские дублёры были беспощадны к владимирским торпедовцам, победив с разгромным счётом 4:0. Но особый настрой не помог владимирцам: счёт на 58-й минуте открыл «Зенит-2». В голевой комбинации приняли участие Шилов и Кондаков, а точный удар по воротам «Торпедо» нанёс с линии вратарской Фролов.

Уйти от поражения торпедовцам помог удачно вброшенный Уткиным аут, после которого Сиротов поразил ворота Шичанина. Набрав 41 очко за 16 игр, «Зенит-2» уверенно возглавляет турнирную таблицу (у вологодского «Динамо» – 32 очка).



