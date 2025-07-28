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Питерец.ру » Спорт » «Зенит-2» одержал минимальную победу над «Тверью»: автором единственного гола стал Кирилл Столбов

«Зенит-2» одержал минимальную победу над «Тверью»: автором единственного гола стал Кирилл Столбов

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Дублёры футбольного «Зенита» продолжают уверенно лидировать в своей группе второй лиги.

Если основная команда «Зенита» не сумела победить «Рубин», упустив победу в концовке, то дублёры «сине-бело-голубых» и победили очередного соперника по третьему по силе футбольному дивизиону, и не пропустили. «Питерец.ру» по традиции полностью приводит стартовый состав «Зенита-2»: вдруг кто-то из дублёров внезапно попадёт в основу, особенно если эта самая основа продолжит терять очки уже на старте нового сезона РПЛ?

Главный тренер зенитовского дубля Константин Коноплёв выставил против «Твери» следующее сочетание игроков: в воротах – Шичанин, в поле – Чернов, Терентьев, Шилёнок, Лукиных, Глазунов, Никифоров, Иванов, Колмаков, Косарев и капитан команды Столбов. Именно капитан и стал автором решающего гола в этом матче, влетевшего в ворота Лютикова на 62-й минуте.

Зенитовский гол был забит в контратаке: удачный отбор Шилёнка, пас на Никифорова и голевая передача на Столбова. В составе тверского клуба очень активен был Розманов, известный по выступлениям за «Ленинградец». В дебюте Никита почти пробил Шичанина, а перед перерывом не попал в створ ворот «Зенита-2».

Выиграв этот матч со счётом 1:0, петербуржцы одержали восьмую победу подряд и закономерно лидируют, набрав 40 очков в 15 матчах.



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