Результативная ничья «Ленинградца» и «Велеса» в 3-м туре второй лиги

Упустил ли «Ленинградец» победу или приобрёл очко в матче с московским «Велесом» – предмет послематчевых споров. «Питерец.ру» изучил таблицу группы «Золото» второй лиги после 3-го тура – явного лидера нет. Лишь две команды сумели набрать по 6 очков – это «Алания» и «Текстильщик».

Главный тренер клуба из Ленобласти Алексей Бага выставил на игру с «Велесом» следующий состав: в воротах – Будачев, полевые игроки – Калугин, Николаев, Кудрявцев, Быковский, Горулёв, Рощин, Горелишвили, Гуренко (сын Сергея Гуренко!), Бачинский и Кулишев. Матч проходил на «Рощино-Арене» в присутствии более 900 зрителей.

Максим Бачинский очень быстро открыл счёт, отправив мяч в ворота «Велеса» с близкого расстояния уже на 5-й минуте. С трибун неслись крики «Молодец!» и могло показаться, что «Ленинградец» продолжит банкет забивать. Однако холодным душем для хозяев поля стал автогол Кудрявцева, и счёт 1:1 сохранился до перерыва.

В начале второго тайма Смирнов вывел «Велес» вперёд, но домашнее поражение не входило в планы игроков «Ленинградца». Отыграться хозяевам помог назначенный вологодским судьёй Артёмом Смолиным пенальти: Кулишев с «точки» установил итоговые 2:2. Набравший 4 очка «Ленинградец» делит 5–6 места с «Волгарём».