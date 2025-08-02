Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала турнира в Торонто, с которого ранее вылетел Даниил Медведев

Призовой фонд теннисного турнира в Торонто превышает 9 млн долларов США, поэтому состав здесь весьма представительный. «Питерец.ру» изучил «посев» турнира в Канаде: 1-й номер достался Александру Звереву (Германия), 2-й – Тэйлору Фрицу (США), 3-й – Лоренцо Музетти (Италия). Россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев получили более низкий «посев».

Медведев (№ 10) во 2-м круге победил малоизвестного чешского теннисиста Далибора Сврчину и выбыл из турнира, уступив австралийцу Алексею Попырину в трёх сетах – 7:5, 4:6, 4:6. Раз по привычке вылетел Медведев, престиж отечественного тенниса пришлось отставать Рублёву.

Пока Рублёв справляется: вслед за вслед за французом Юго Гастоном россиянин преодолел и сопротивление итальянца Лоренцо Сонего. При этом Сонего повёл в матче, взяв стартовый сет с обидным для любого теннисиста счётом 7:5. Убаюканный равным течением стартовой партии Рублёв отдал сопернику 12-й гейм и лишился права на ошибку.

Брейк в начале второго сета помог Рублёву выиграть эту партию со счётом 6:4 и настичь оппонента. В дебюте третьей партии Рублёв сразу повёл 2:0 и смог выиграть и третий сет (6:3) и весь матч. Соперник Рублёва в 1/8 финала – Алехандро Давидович-Фокина из Испании.



