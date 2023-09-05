Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата США и другие новости с нью-йоркских кортов

«Питерец.ру» не мог пройти мимо предстоящего четвертьфинала Даниил Медведев – Андрей Рублёв на US Open – 2023: кто-то из этих российских теннисистов теперь окажется в полуфинале, а там можно замахнуться и на повторение успеха Марата Сафина образца 2000 года.

«Посеянный» в Нью-Йорке под 3-м номером Медведев (выше только испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович) уверенно победил своих соперников по третьему и четвёртому кругу. Аргентинца Себастьяна Баэса россиянин обыграл в трёх сетах (счёт – 6:2, 6:2, 7:6 (8:6), а затем и «сеяного» 13-м австралийца Алекса Де Минора (2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева).

Рублёв потратил на победы в третьем и четвёртом кругах US Open по четыре сета. Если поединок Рублёва с французом Артуром Риндеркнешем быстро забудется (счёт – 6:3, 3:6, 6:1, 7:5 в пользу 8-й ракетки турнира Рублёва), то в матче с молодым и высокорослым британцем Джеком Дрэйпером Андрей явил миру всю свою многогранность. Матч Рублёв выиграл (счёт – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4), но в некоторых эпизодах российский спортсмен нарушал нормы литературного языка.

В женском одиночном разряде участниц из России больше нет: Дарья Касаткина во встрече с белоруской Ариной Соболенко потерпела поражение – 1:6, 3:6.