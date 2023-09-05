ента новостей

20:53
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата США и другие новости с нью-йоркских кортов
16:39
Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин опроверг слухи на тему биометрии
16:33
Музей Эрарта объявляет старт приема заявок для участия в Эрарта Премии — 2024
15:44
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных экскурсий по крышам зданий
14:54
В Московском районе большегруз насмерть сбил 61-летнюю женщину
14:40
В Ленобласти тренер по плаванию соблазнил школьницу
14:30
В Тихвине задержали афериста, пытавшегося обмануть пенсионерку
14:16
В Ленобласти мужчина ударил ножом собственную жену
14:10
В Приморском районе автоледи сбила 17-летнего подростка на элекстросамокате
14:05
«Россия – мои горизонты» - новый предмет в школьной программе
14:00
Полицейские Колпино задержали двух мошенниц из Новгородской области
13:55
В Петербурге задержали м ужчину угнавшего «Мазду 3» в Петергофе
13:50
После обращения Народного фронта власти Петербурга обезопасили путь в школу № 304
13:47
Выставка «Научная реставрация Музея-института семьи Рерихов. 2013–2023»
13:42
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
13:37
В Петербурге водитель автобуса стрелял в пассажира
13:33
В Петербурге дорожный конфликт мужчин на «Мерседесах» закончился стрельбой
13:21
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 8,3 миллиона рублей
11:57
В Петербурге по песням группы «Король и Шут» поставят симфоническое шоу
11:51
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Святой Петр»
11:47
В Приморском районе неизвестный пытался проникнуть в церковь
11:27
В Петербурге обокрали квартиру врача-стоматолога
01:20
Евгений Разумишкин – новый замгубернатора по сфере ЖКХ: раньше чиновник возглавлял Красногвардейский район
00:39
Петербургское футбольное «Динамо» выиграло матч 7-го тура и поднялось на 4-е место, впереди – важный матч с «Иркутском»
22:08
Нападающий Владимир Алистров и вратарь Сергей Иванов – главные герои победы СКА над «Ладой» в Тольятти, счёт – 3:0
16:42
Выставка «Воин и Святой. Александр Невский»
16:39
На КАД полностью перекроют движение для производства работ по монтажу оголовков водопропускных труб
15:34
«Звезда» Дмитрия Комбарова неожиданно крупно выиграла, забив 4 гола в ворота клуба «Торпедо-Владимир»
14:56
В Петербурге наградили меценатов, поддерживающих бойцов СВО и жителей новых регионов
14:49
Конкурс туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата США и другие новости с нью-йоркских кортов

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата США и другие новости с нью-йоркских кортов

0
7
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.gettyimages.com
Кто-то из российских мужчин точно выйдет в полуфинал US Open.

«Питерец.ру» не мог пройти мимо предстоящего четвертьфинала Даниил Медведев – Андрей Рублёв на US Open – 2023: кто-то из этих российских теннисистов теперь окажется в полуфинале, а там можно замахнуться и на повторение успеха Марата Сафина образца 2000 года.

«Посеянный» в Нью-Йорке под 3-м номером Медведев (выше только испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович) уверенно победил своих соперников по третьему и четвёртому кругу. Аргентинца Себастьяна Баэса россиянин обыграл в трёх сетах (счёт – 6:2, 6:2, 7:6 (8:6), а затем и «сеяного» 13-м австралийца Алекса Де Минора (2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева).

Рублёв потратил на победы в третьем и четвёртом кругах US Open по четыре сета. Если поединок Рублёва с французом Артуром Риндеркнешем быстро забудется (счёт – 6:3, 3:6, 6:1, 7:5 в пользу 8-й ракетки турнира Рублёва), то в матче с молодым и высокорослым британцем Джеком Дрэйпером Андрей явил миру всю свою многогранность. Матч Рублёв выиграл (счёт – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4), но в некоторых эпизодах российский спортсмен нарушал нормы литературного языка.

В женском одиночном разряде участниц из России больше нет: Дарья Касаткина во встрече с белоруской Ариной Соболенко потерпела поражение – 1:6, 3:6.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-07-2023, 23:58
Из трёх российских теннисистов в полуфинал Уимблдона – 2023 смог пробиться лишь Даниил Медведев, а вот Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв выбыли
2-09-2023, 03:29
US Open – 2023: Даниил Медведев и Андрей Рублёв прошли дальше, Аслан Карацев вылетел с Открытого чемпионата США
31-08-2023, 02:36
Российские теннисисты на US Open – 2023: Медведев, Рублёв, Сафиуллин и Карацев прошли дальше, Хачанов и Андреева выбыли из турнира
9-07-2023, 23:10
Российский теннисист Андрей Рублёв на Уимблдоне одолел родившегося в Гатчине Александра Бублика в пятисетовом матче-триллере
2-06-2023, 20:16
Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8
15-07-2023, 01:10
Даниил Медведев всего в трёх сетах уступил Карлосу Алькарасу и не смог повторить достижение Александра Метревели полувековой давности и выйти в финал Уимблдона

Происшествия на дорогах

0
101
Сегодня, 14:54
В Московском районе большегруз насмерть сбил 61-летнюю женщину
0
85
Сегодня, 14:10
В Приморском районе автоледи сбила 17-летнего подростка на элекстросамокате
0
201
2-09-2023, 13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
232
1-09-2023, 22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
Наверх