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Питерец.ру » Спорт » US Open – 2023: Даниил Медведев и Андрей Рублёв прошли дальше, Аслан Карацев вылетел с Открытого чемпионата США

US Open – 2023: Даниил Медведев и Андрей Рублёв прошли дальше, Аслан Карацев вылетел с Открытого чемпионата США

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Выиграла свой матч и российская пара в составе Элины Аванесян и Камиллы Рахимовой.

На американский кортах продолжается заключительный в этом году турнир серии «Большого шлема», и «Питерец.ру» следит за выступлениями россиян. Третий номер «посева» на Открытом чемпионате США Даниил Медведев не без труда сломил сопротивление малоизвестного австралийца Кристофера ОКоннела. Итоговый счёт – 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Статистики подсчитали, что в своём матче 2-го круга Медведев сделал слишком много невынужденных ошибок – одному из ключевых показателей качества игры. Если россиянин будет играть столь небрежно со своим следующим соперником – аргентинцем Себастьяном Баэсом – то это может ему аукнуться. На пути к матчу с Медведевым на US Open – 2023 Баэс, которому 22 года, выбил из турнира хорвата Чорича и бразильца Мелигени.

Андрей Рублёв сделал подарок возрастному Гаэлю Монфису, проиграв французу третий сет. Но особых проблем «посеянный» 8-м Рублёв не испытал и идёт дальше, счёт поединка с Монфисом – 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. Следующий соперник Рублёва в Нью-Йорке – соотечественник Монфиса Артур Риндеркнерш.

А вот россиянина Аслана Карацева в противостоянии с 20-летним американцем Беном Шелтоном – поражение со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6. «Баранка» в четвёртой партии Карацева явно не красит.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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