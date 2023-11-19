Российский теннисист Даниил Медведев не смог победить итальянца Синнера в полуфинале Итогового турнира АТР в Турине

На фоне провала не слишком удачного выступление Андрея Рублёва на итоговом турнире АТР – 2023 «Питерец.ру» считает выход Даниила Медведева в полуфинал успехом. Да, не удалось справиться с Синнером, но это – достойный соперник, который теперь сразится в финале с теннисной легендой Новаком Джоковичем.

Медведев одержал в «Красной группе» две победы (над Рублёвым и Александром Зверевым из Германии) и проиграл в двух сетах Карлосу Алькарасу с одинаковым счётом 4:6. Синнер на предварительном этапе Итогового турнира тоже выиграл два матча из трёх, сумев повергнуть грека Циципаса (его впоследствии заменил поляк Хуркач) и датчанина Руне.

В полуфинале с Медведевым Синнер сумел взять первый сет, превратив 4:1 в 6:3. В следующем сете оба теннисиста брали свои подачи вплоть до тай-брейка, который выиграл россиянин со счётом 7:4. Но этот промежуточный успех отнял у Медведева все силы. Прибегнув к медицинской помощи по ходу матча, Медведев просто «слил» решающий сет с нехарактерным для турниров такого уровня счётом 1:6. Так Синнер становится всё более неудобным соперником для российского теннисиста.

Теперь туринских зрителей ждёт финал Синнер – Джокович. Серб в другом полуфинале разделался с Алькарасом – 6:3, 6:2.