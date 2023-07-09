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Питерец.ру » Спорт » Российский теннисист Андрей Рублёв на Уимблдоне одолел родившегося в Гатчине Александра Бублика в пятисетовом матче-триллере

Российский теннисист Андрей Рублёв на Уимблдоне одолел родившегося в Гатчине Александра Бублика в пятисетовом матче-триллере

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Рублёв впервые в профессиональной карьере пробился в 1/4 финала Уимблдона.

Уроженец Гатчины Александр Бублик с 2016 года выступает за Казахстан, и буквально накануне Уимблдона он обыграл россиянина Андрея Рублёва в финале турнира в Галле в трёх сетах (счёт в каждой партии был 6:3). Новый очный поединок Рублёва и Бублика получился захватывающим и максимально зрелищным, а на кону стоял выход в четвертьфинал Уимблдона.

Первые две партии завершились в пользу Рублёва – сначала 6:5 превратились в 7:5 после … двух двойных ошибок соперника, затем 6:3. Драматичный тай-брейк в третьем сете перевернул ситуацию на травяном корте: Бублик сократил отставание и приободрился (счёт укороченной партии – 8:6 в пользу казахстанского теннисиста). В четвёртом сете Рублёв имел двойной матчбол, но не использовал прекрасный шанс завершить матч в свою пользу. Партия перешла в тай-брейк, на котором Рублёв повёл 4:2, но проиграл – 5:7 и 2–2 по сетам.

В пятом сете равная игра шла до сёта 3:3, после чего Рублёву удалось сделать ставший в итоге победным брейк. В 10-м гейме заключительного сета Рублёву удался чудо-удар, деморализовавший соперника. Завершил этот матч эйс Рублёва, итоговый счёт – 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. А в четвертьфинале Рублёв может сыграть с Новаком Джоковичем.

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