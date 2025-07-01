Крах Даниила Медведева на Уимблдоне – 2025: лучший российский теннисист выбыл в первом круге на втором подряд турнире «Большого шлема»

Явно не такого начала Уимблдона ждали от лучшего по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянина Даниила Медведева. Поражение в первом же круге от малоизвестного 29-летнего француза Бенжамена Бонзи – и Медведев теперь вынужден паковать чемоданы, бесславно завершил поход за титулом в Лондоне уже в первом матче. «Питерец.ру» напоминает, что и на «Ролан Гаррос» Медведев завершил борьбу, выбыв в первом круге. Если Медведев повторит это фиаско и на Открытом чемпионате США, то ему удастся сомнительный «хет-трик».

Равная борьба в первом сете привела к тай-брейку, где легко победил Бонзи – 7:2 в укороченной партии и 7:6 в стартовом сете. Медведеву дорого обошлась невынужденная ошибка в начале тай-брейка, после которой француз вырвался вперёд и превратил 4:1 в 7:2. Во второй партии Бонзи стал хуже подавать, чем и воспользовался Медведев, сумев заработать брейк-пойнт при счёте 4:3 в свою пользу. Второй сет завершился со счётом 6:3 в пользу россиянина.

Третья партия – и вновь тай-брейк, хотя Бонзи взял подачу Медведева уже во 2-м гейме. Медведев повёл на тай-брейке 2:0, затем растерял это преимущество и проиграл – 3:7 и 1–2 по партиям. В третьем сете преимущество Бонзи сомнений не вызывало – 6:2.