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Питерец.ру » Спорт » 38-летний ветеран «Рубина» Олег Иванов забил в кубковом матче, в котором соперник «Зенита» по группе «А» победил «Оренбург»

38-летний ветеран «Рубина» Олег Иванов забил в кубковом матче, в котором соперник «Зенита» по группе «А» победил «Оренбург»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Казанский «Рубин» в матче Кубка России переиграл дома «Оренбург» после неожиданной ничьей с «Зенитом».

В прошлом туре «Рубин» «отскочил» в матче с «Зенитом»: проигрывая 0:2, команда Рашида Рахимова спаслась благодаря голам Ходжи и Даку. Так «Рубин» набрал 4 очка за 2 тура, столько же – ещё у шести команд, включая «Зенит». О победе «сине-бело-голубых» в Грозном над «Ахматом» со счётом 2:1 «Питерец.ру» уже сообщал, но и встреча соперников экс-чемпиона России по группе «А» вызывала интерес.

«Рубин» выставил на кубковую встречу с оренбуржцами смешанный состав: место в воротах занял Артур Нигматуллин, но с первых минут вышли герои ничьей с «Зенитом» Ходжа и Даку. Последний и открыл счёт, порадовав трибуны «Ак Барс Арены» на 30-й минуте. Пенальти для казанцев заработал ещё один балканский легионер Чумич.

Точку в матче поставил гол 38-летнего Олега Иванова в концовке после розыгрыша углового: ветеран наглядно продемонстрировал 18-летнему защитнику гостей Косерику, что такое опыт. Набрав 3 очка, «Рубин» по разнице мячей стал лидером группы. Но 12 августа «Зенит» встретится с «Рубином» дома и наверняка постарается победить, этим доказав случайность ничейного результата 27 июня.

Из прочих кубковых матчей можно выделить победу ЦСКА над «Локомотивом» со счётом 2:1 (армейские ворота защищал Тороп).


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