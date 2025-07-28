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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» вёл 2:0 в Казани, но гол Мирлинда Даку в концовке позволил «Рубину» добиться ничьей

«Зенит» вёл 2:0 в Казани, но гол Мирлинда Даку в концовке позволил «Рубину» добиться ничьей

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ria.ru
В другом матче воскресенья ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.

Игровой день 27 июля начался в РПЛ матчей ЦСКА и «Ахмата». Армейцы победили 2:1, героем игры стал защитник ЦСКА Круговой, сделавший дубль. После этого вничью сыграли команды, которым предрекают борьбу за сохрание места в высшем футбольном дивизионе: «Оренбург» ушёл от поражения в игре с махачкалинским «Динамо», отыгравшись на 74-й минуте – 1:1.

«Питерец.ру» не сомневался, что преимущества в два мяча после первого тайма, которое «Зенит» добыл в Казани, хватит для победы в гостях. Счёт быстро открыл Андрей Мостовой, реализовавший пенальти. На 36-й минуте тот же Мостовой ассистировал Матео Кассьерре, забившем головой.

Холодный душ ожидал «Зенит» сразу после выхода из раздевалки, когда Велдин Ходжа использовал передачу Дмитрия Кабутова и поразил ворота Евгения Латышонка. Впереди был весь второй тайм, а в составе «Зенита» достаточно игроков, способных забить в контратаке. К тому же Сергей Семак в перерыве заменил Максима Глушенкова на Лусиано Гонду, но вместо победы получилась ничья. «Рубин» спасся на 90-й минуте, когда Мирлинд Даку оказался расторопнее Густаво Мантуана и установил итоговые 2:2 на табло «Ак Барс Арены».

Единоличный лидер РПЛ после второго тура – набравший 6 очков «Локомотив».

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