Разыгрывающий гандбольного «Зенита» и главный тренер команды Дмитрий Торгованов вошли в символическую сборную по итогам «золотого» для петербургского клуба сезона – 2024/2025

Федерация гандбола России огласила состав символической сборной по итогам сезона – 2024/2025, принёсшего «Зениту» долгожданное чемпионство. «Питерец.ру» сначала немного удивился не слишком большому представительству «сине-бело-голубых», но сразу нашёл логичное объяснение: петербургская команда выиграла золотые медали в первую очередь благодаря коллективу, а не отдельным звёздам (которые в составе «Зенита» есть!).

Предсказуемо лучшим тренером сезона стал Дмитрий Торгованов – а кто же ещё? Да, «Зенит» основательно укрепился, но Торгованов очень быстро наладил командную игру, за этим последовали и результаты. Вторым зенитовцем в составе символической сборной стал очень результативный плеймейкер петербургской команды Олег Луня, который славится ещё и прекрасным исполнением семиметровых.

Попали в сборную звёзд сразу пятеро московских армейцев – вратарь Вадим Богданов, защитник Роман Царапкин, левый крайний Дмитрий Ионов, правый крайний Даниил Шишкарёв и левый полусредний Илья Белевцов. Лучшим линейным стал «чеховский медведь» Александр Ермаков, лучший правый полусредний – его одноклубник Александр Котов.

Открытием сезона признан Никита Светлов из «Каустика», а лучший бомбардир – Савелий Шалабанов (СКИФ).























































































































































































































































