Гандбольный «Зенит» победил краснодарский СКИФ с разницей в 8 мячей на фоне поражения ЦСКА от клуба «Динамо-Сунгуль»: феноменально сыграл динамовский вратарь Шаров

Белорус Вячеслав Бохан стал неожиданной атакующей опцией гандбольного «Зенита» в гостевом матче команды Дмитрия Торгованова с краснодарским СКИФом. В первом тайме выделялись Олег Астрашапкин в составе петербургской команды и «скиф» Савелий Шалабанов. «Зенит» добился преимущества «+6», которое сохранилось до перерыва – 17:11 в пользу «сине-бело-голубых».

Во второй половине краснодарского матча интриги не было: «Питерец.ру» констатирует, что нынешний «Зенит» сильнее СКИФа. Подтверждение того – результативная игра специализирующегося на защите Вячеслава Бохана, забившего СКИФу 6 голов. А самым результативным в составе победителей (итоговый счёт – 35:27) стал Олег Луня – 9 голов, у СКИФа по 7 мячей в зенитовские ворота отправили Шалабанов и Масленников.

Сенсационное поражение потерпел лидер Суперлиги московский ЦСКА. «Динамо-Сунгуль» смог повергнуть флагмана отечественного клубного гандбола благодаря великолепной игре голкипера Ивана Шарова, совершившего 24 (!) сэйва, итоговый счёт – 31:27 в пользу клуба из Челябинской области. Ранее Шаров был признан лучшим игроком Суперлиге в августе-сентябре, а в игре с армейцами Москвы показал 47% надёжности.

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