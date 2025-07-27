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Питерец.ру » Спорт » Снова представляющий Москву 16-летний гроссмейстер Савва Ветохин на турнире во французском Экс-ан-Провансе занял 20-е место, а Лея Гарифуллина стала пятой

Снова представляющий Москву 16-летний гроссмейстер Савва Ветохин на турнире во французском Экс-ан-Провансе занял 20-е место, а Лея Гарифуллина стала пятой

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Победитель турнира набрал 7,5 очков, Гарифуллина – 7, Ветохин – 6.

Уже получивший звание гроссмейстера Савва Ветохин не слишком долго представлял Северную столицу, снова став московским шахматистом: «Питерец.ру» уточнил эту важную информацию на сайте ФШР. Ветохин принял участие в крупном «опене» (более 270 участников!), проходившем во французском Экс-ан-Провансе и имеющим сложное название «Trophee Dole – Pasino Grand Aix 2025». Итоговый результат считающегося большим шахматным талантом Ветохина вряд ли сильно обрадовал его тренера – чемпиона России 2016 года Рязанцева (в том Суперфинале участвовал и петербургский гроссмейстер Гоганов).

В Экс-ан-Провансе Ветохин набрал 6 очков из 9 и занял 20-е место, при этом все его соперники уступали молодому россиянину по рейтингу ФИДЕ (актуальный коэффициент ЭЛО Ветохина составляет 2569 пунктов). Ветохин чередовал победы и ничьи, а поражение в заключительном туре от соперника из КНР привело к итоговому 20-му месту.

Не участвовавшая в женском Кубке мира в Батуми Лея Гарифуллина (на фото) набрала 7 очков (6 побед, 2 ничьи и поражение в 5-м туре).

А победителем стал польский гроссмейстер Ян Малек – 7,5 очков. В 6-м туре Малек сыграл вничью с Ветохиным, а затем победил Нильса Гранделиуса (Швеция) и Айдына Сулейманлы (Азербайджан).

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