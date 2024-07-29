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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Савва Ветохин занял 12-е место на турнире в Экс-ан-Провансе (Франция), а победителем стал индийский гроссмейстер Пранеш

Петербургский шахматист Савва Ветохин занял 12-е место на турнире в Экс-ан-Провансе (Франция), а победителем стал индийский гроссмейстер Пранеш

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51
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
В девяти турах турнира во Франции международный мастер Ветохин проиграл одну партию.

«Питерец.ру» нашёл достойную внимания шахматную тему: 15-летний IM Савва Ветохин, который с недавних пор относится к городу на Неве, принимал участие в многолюдном «опене» во Франции. Сыграл Ветохон достойно – набрал 6,5 очков из 9 и занял 12-е место из-за плохого коэффициента (финишировавший шестым поляк Ян Малек набрал те 6,5 очков).

Начал Ветохин турнир в Экс-ан-Провансе с двух побед – над Ярославом Папроцким из Польши и коллегой по званию «международный мастер» Мануэлем Петросяном из Франции. Вслед за этим швейцарка подбросила в соперники Ветохину двух гроссмейстеров – Николаса Теодору (Греция) и Антона Демченко (Германия). Не исключено, что Ветохин потратил очень много сил, чтобы свести вничью партии с обоими гроссмейстерами, потому что в 5-м туре Савву победил Симон Ламазе из Франции.

Сведя вничью партию следующего тура с ещё одним «трёхцветным» шахматистом Адриеном Родригесом, Ветохин устроил мощный финишный спурт, выиграт трижды подряд. Петербуржец поочерёдно поверг польскую шахматистку Оливию Киолбасу, 

представителя Индии Дхулипаллу и теперь уже румынского гроссмейстера Александра Мотылёва. Победил набравший 7,5 очков индиец Пранеш, а вот рейтинг-лидер Гранделиус (Швеция) занял 19-е место.

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