В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования памяти Михаила Боброва

В Санкт‑Петербурге стартовали Всероссийские соревнования памяти Михаила Боброва — выдающегося спортсмена, заслуженного тренера РСФСР и почётного гражданина города.

Михаил Михайлович вошёл в «Книгу рекордов Гиннесса» как старейший покоритель Северного полюса. А в годы блокады Ленинграда он, будучи альпинистом, участвовал в маскировке знаковых зданий — Исаакиевского и Никольского соборов, Петропавловского собора, Инженерного замка и Адмиралтейства.

В турнире участвуют юноши и девушки 15–18 лет: они будут соревноваться в четырёхборье (плавание, бег, стрельба, фехтование). В Петербург приехали более 120 спортсменов из Москвы, Московской, Самарской, Ивановской, Нижегородской областей и Луганской Народной Республики.