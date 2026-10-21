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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования памяти Михаила Боброва

В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования памяти Михаила Боброва

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Комитет по спорту
В Петербурге открылись Всероссийские соревнования памяти Михаила Боброва, стоявшего у истоков отечественного пятиборья

В Санкт‑Петербурге стартовали Всероссийские соревнования памяти Михаила Боброва — выдающегося спортсмена, заслуженного тренера РСФСР и почётного гражданина города.

Михаил Михайлович вошёл в «Книгу рекордов Гиннесса» как старейший покоритель Северного полюса. А в годы блокады Ленинграда он, будучи альпинистом, участвовал в маскировке знаковых зданий — Исаакиевского и Никольского соборов, Петропавловского собора, Инженерного замка и Адмиралтейства.

В турнире участвуют юноши и девушки 15–18 лет: они будут соревноваться в четырёхборье (плавание, бег, стрельба, фехтование). В Петербург приехали более 120 спортсменов из Москвы, Московской, Самарской, Ивановской, Нижегородской областей и Луганской Народной Республики.

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