В Петербурге пройдет XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»

В Санкт‑Петербурге с 3 по 12 ноября 2026 года пройдёт XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» — её поддерживает Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Цель проекта — укрепить общероссийскую гражданскую идентичность, популяризировать традиционные духовно‑нравственные ценности и противостоять фальсификации истории.

В 2026 году диктант вошёл в план мероприятий Года единства народов России. Особенностью акции станут видеовопросы от участников СВО и представителей народов России. Итоги подведут 12 декабря 2026 года — в День Конституции РФ.

Подробности об акции, регистрация и доступ к онлайн-формату – на сайте мирэтно.рф