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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов проиграл казахстанской шахматистке со значительно более низким рейтингом ФИДЕ на турнире «Oskemen Open»

Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов проиграл казахстанской шахматистке со значительно более низким рейтингом ФИДЕ на турнире «Oskemen Open»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Рихард Раппорт (на фото) продолжает единолично лидировать в Усть-Каменогорске.

«Питерец.ру» ожидал, что партия белыми с молодой казахстанской шахматисткой Зейнеп Султанбек для родившегося в 1991 году известного гроссмейстера из города на Неве Алексея Гоганова – прекрасная возможность набрать очко в 6-м туре и подтянуться к лидирующему на усть-каменогорском «Oskemen Open». К тому же рейтинг GM Гоганова – почти на 450 пунктов выше, чем у WIM Султанбек.

Но Гоганов сыграл под лозунгом из песни Высоцкого «Действительность ещё кошмарней»: проиграл серьёзно уступающей и в шахматном звании и в рейтинге сопернице, да ещё и белым цветом. Гоганов явно демонстрирует отрицательную динамику на «Oskemen Open»: начал с двух побед, продолжим тремя ничьими и вот – первое поражение на турнире и промежуточное 21-е место (3,5 очка).

Те же 3,5 очка набрал уралец Артём Пингин, обыгравший соотечественницу Султанбек Меруерт Камалиденову, обидевшую на женском Кубке мира Александру Горячкину и Анну Шухман. Во главе турнирной таблицы – рейтинг фаворит из Венгрии Рихард Раппорт, набравший 5 очков. После победы над Гогановым на второе место взлетела Султанбек (4,5 очка), третий – набравший те же 4,5 очка Алексей Гребнев.

У Сергея Лобанова4 очка и 11-е место: петербуржец в этом туре сыграл вничью.

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