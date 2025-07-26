Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов проиграл казахстанской шахматистке со значительно более низким рейтингом ФИДЕ на турнире «Oskemen Open»

«Питерец.ру» ожидал, что партия белыми с молодой казахстанской шахматисткой Зейнеп Султанбек для родившегося в 1991 году известного гроссмейстера из города на Неве Алексея Гоганова – прекрасная возможность набрать очко в 6-м туре и подтянуться к лидирующему на усть-каменогорском «Oskemen Open». К тому же рейтинг GM Гоганова – почти на 450 пунктов выше, чем у WIM Султанбек.

Но Гоганов сыграл под лозунгом из песни Высоцкого «Действительность ещё кошмарней»: проиграл серьёзно уступающей и в шахматном звании и в рейтинге сопернице, да ещё и белым цветом. Гоганов явно демонстрирует отрицательную динамику на «Oskemen Open»: начал с двух побед, продолжим тремя ничьими и вот – первое поражение на турнире и промежуточное 21-е место (3,5 очка).

Те же 3,5 очка набрал уралец Артём Пингин, обыгравший соотечественницу Султанбек Меруерт Камалиденову, обидевшую на женском Кубке мира Александру Горячкину и Анну Шухман. Во главе турнирной таблицы – рейтинг фаворит из Венгрии Рихард Раппорт, набравший 5 очков. После победы над Гогановым на второе место взлетела Султанбек (4,5 очка), третий – набравший те же 4,5 очка Алексей Гребнев.

У Сергея Лобанова – 4 очка и 11-е место: петербуржец в этом туре сыграл вничью.