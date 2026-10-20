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Питерец.ру » Общество » В Петербурге за три года отремонтировано 213 квартир детей-сирот

В Петербурге за три года отремонтировано 213 квартир детей-сирот

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
213 отремонтированных помещений за три года: как город помогает детям-сиротам

Осиротевшие дети, подростки, лишенные родительской опеки, а также молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, владеющие жильем на праве единоличной или долевой собственности, получают дополнительную социальную помощь из городского бюджета Санкт-Петербурга. Эта поддержка выражается в виде финансирования ремонтных работ в их жилых помещениях (при наличии нескольких — одного по выбору).

С 2023 по 2025 годы в рамках данной программы было отремонтировано 213 квартир на общую сумму 165,9 миллиона рублей. Как отметил председатель Жилищного комитета Денис Удод, город полностью покрывает потребности в ремонте, оперативно включая все соответствующие требованиям заявки в адресную программу.

В текущем году на эти цели выделено 70 828,2 тысячи рублей. Эти средства позволят отремонтировать 69 жилых объектов общей площадью 3,066 тысячи квадратных метров, обеспечив комфортные условия для 80 детей-сирот.

Жилищный комитет осуществляет полное сопровождение процесса, включая формирование программы, выбор подрядчиков через конкурсные процедуры и контроль качества выполнения работ. Ремонт включает в себя малярные, штукатурные работы, замену полов, окон, дверей, а также обновление сантехники и электропроводки.

Эта мера поддержки предоставляется один раз. Для ее получения необходимо подать заявление в районную администрацию или МФЦ. Заявителями могут быть сами дети-сироты, их законные представители или уполномоченные лица.

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