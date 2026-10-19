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Питерец.ру » Общество » Работы на Ладожском мосту ведутся строго по графику

Работы на Ладожском мосту ведутся строго по графику

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Планово-предупредительные работы на Ладожском мосту в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» ведутся строго по графику

В Кировском районе Ленинградской области на Ладожском мосту, являющемся частью федеральной трассы Р-21 «Кола», продолжаются запланированные ремонтные мероприятия. Эти работы, проводимые ФКУ Упрдор «Северо-Запад», охватывают как неразводную, так и разводную части моста.

По информации территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», представленной начальником Ильей Пузыревским, уже завершены такие этапы, как гидроизоляция неразводного пролета, ремонт защитного слоя бетона опор и покраска разводного металлического пролета. В настоящее время сосредоточены усилия на укладке литого асфальтобетона, нанесении износостойкого полимерного покрытия, монтаже деформационных швов и установке перильного ограждения из композитов.

Все мероприятия выполняются согласно утвержденному графику. Завершение комплекса работ запланировано на 14 сентября 2027 года. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выражает сожаление по поводу возможных неудобств, связанных с проведением ремонта.

Работы на Ладожском мосту ведутся строго по графику

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, ремонт дорог
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