Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков занял шестое место в категории Challengers на ташкентском «UzChess Cup», Александр Грищук провалился в главном турнире

Известный стример и бывший сотрудник российской шахматной федерации Илья Левитов по горячим следам неудачного выступления Александра Грищука на турнире в Ташкенте (всего 3,5 очка из 9 возможных) уже предрёк скорый вылет «шахматного коммуниста» из элитного клуба гроссмейстеров-«семисотников» (тех, чей рейтинг ФИДЕ превышает 2700 пункта ЭЛО). Поездка на «UzChess Cup» лишь убавила и без того снижающийся рейтинг Грищука.

Ташкентский Masters-турнир по составу действительно тянул на приставку «супер»: из десяти участников «семисотниками» были восемь (рейтинг-фаворит Абдусатторов, а также Мамедьяров, Магсудлу, Видит, Грищук, Раппорт и Сарана). Тем удивительнее то, что победителем «UzChess Cup» стал обладатель самого низшего из «Мастеров» рейтинга (2634) Нодирбек Якуббоев из Узбекистана. Набрав 5,5 очков, Якуббоев по дополнительным показателям опередил Абдусатторова, показав при этом «рейтинговый перформанс» на уровне 2800. Третье место занял китаец Юй Янъи (5 очков), который оказался выше по коэффициенту, чем представляющий ныне Сербию Сарана.

Петербуржец Максим Матлаков в категории Challengers проиграл в заключительном туре молодому азербайджанскому гроссмейстеру Сулейманлы и пришёл к финишу шестым.