В Петергофе задержали подростков повредивших остановку общественного транспорта 

14 октября к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о том, что подростки разбивают стёкла остановочного павильона на Разводной улице.

На место выехали сотрудники патрульно‑постовой службы — они зафиксировали повреждения. Ущерб оценили в 57 тысяч рублей.

По факту вандализма возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

В ходе розыска полицейские установили причастных к вышеуказанному преступлению: двое 14‑летних жителей Петергофа и 16‑летний подросток из Ломоносова. Всех троих изобличили в повреждении остановки.

В отношении несовершеннолетних избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке. Подростков передали родителям.