В Киришах пьяная женщина размахивала ножами в магазине

Поздним вечером 17 октября, около 22:10 к полицейским через службу 112 поступила информация о том, что в магазине, расположенном в доме 18 на проезде Ленина города Кириши Ленинградской области, женщина размахивает ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали ранее судимую, неработающую 28-летнюю местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего конфликта угрожала двумя ножами 18-летней продавщице магазина.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фигурантке избрали меру пресечения подписка о невыезде.