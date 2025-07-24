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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту

В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге прошел 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту в классах «аквабайк», «доска с водометом GP1» и Всероссийские соревнования (аквабайк).

В акватории рек Малая Нева и Малая Невка в Санкт-Петербурге успешно завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту. В рамках соревнований были представлены классы "аквабайк", "доска с водометом GP1", а также проведены Всероссийские соревнования по аквабайку.

Данные состязания были приурочены к 785-летию Невской битвы, что было отмечено специальной церемонией в честь Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. В рамках церемонии спортсмены, выступающие в дисциплине "гидрофлай", эффектно подняли в воздух флаг Игр. Кроме того, был организован торжественный проход участников чемпионата России на аквабайках.

Напоминаем, что Игры Александра Невского запланированы к проведению в Санкт-Петербурге в начале сентября.

Организаторами данного этапа чемпионата выступили Спортивная федерация водно-моторного спорта Санкт-Петербурга, получившая поддержку от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а также от Федерации водно-моторного спорта России.

В соревнованиях по водно-моторному спорту этого года приняли участие свыше 120 спортсменов, представляющих различные регионы Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Краснодарский край, Пермский край, Свердловскую, Ярославскую и Московскую области.

Победителем в кольцевых гонках в двух дисциплинах "ранэбаут" стал представитель Санкт-Петербурга Анастас Панченко.

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