В Петербурге состоялись соревнования «Кубок белых ночей» по водно-моторному спорту

В акватории гостевой гавани Речного яхт-клуба Санкт-Петербурга прошли ежегодные региональные состязания «Кубок белых ночей» по водно-моторному спорту. Участники соревновались в дисциплинах «мотолодка FF – скоростное маневрирование, слалом» («Д» класс, с 1 по 5 класс).

Ведущие спортсмены города продемонстрировали своё мастерство в преддверии грядущего первенства России, запланированного на период с 27 по 29 июня. Местом проведения станет акватория яхт-клуба «Восточный», расположенного по адресу: Рыбацкий проспект, 10 А.

Организатором соревнований выступила Спортивная федерация водно-моторного спорта Санкт-Петербурга. Поддержку в проведении мероприятия оказали Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Федерация водно-моторного спорта России, а также Министерство спорта Российской Федерации.

Ожидается участие команд из пяти субъектов Российской Федерации в предстоящем первенстве страны.

Начало соревнований запланировано на 9:00 27 и 28 июня, а 29 июня – в 10:00. Церемония награждения состоится 29 июня в 16:00.

Посещение соревнований для зрителей является свободным.