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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках

В Петербурге пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге состоятся матчи 2-го круга чемпионата России по регби на колясках

С 3 по 6 апреля в Санкт-Петербурге, в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках. 

В соревнованиях участвуют шесть команд: Санкт-Петербург, Москва, Донецкая Народная Республика, Приморский край, Калининградская и Кемеровская области. Первый круг чемпионата также состоялся в Санкт-Петербурге в феврале. 

По его результатам, лидирует команда Москвы, второе место занимает сборная Санкт-Петербурга, а замыкают тройку лидеров регбисты из Калининграда. 

Церемония открытия чемпионата состоится 3 апреля в 12:30. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают поддержать сборную города на соревнованиях.

Источник: Комитет по спорту
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