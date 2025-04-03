В Петербурге пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках

С 3 по 6 апреля в Санкт-Петербурге, в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках.

В соревнованиях участвуют шесть команд: Санкт-Петербург, Москва, Донецкая Народная Республика, Приморский край, Калининградская и Кемеровская области. Первый круг чемпионата также состоялся в Санкт-Петербурге в феврале.

По его результатам, лидирует команда Москвы, второе место занимает сборная Санкт-Петербурга, а замыкают тройку лидеров регбисты из Калининграда.

Церемония открытия чемпионата состоится 3 апреля в 12:30. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают поддержать сборную города на соревнованиях.