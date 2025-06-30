ента новостей

15:00
На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы
14:46
В Петроградском районе появилась студия звукозаписи для молодёжи
14:39
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)
14:35
Выставка "Холодно"
14:32
Выставка «Сила времени»
14:28
В петербурге выявили незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты
14:23
На Муринской дороге задержали напавших с ножом и молотком на подростка
14:08
В Васкелово неизвестный протаранил ворота частного дома и повредил топором чужую автомашину
14:01
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:57
Фотовыставка Ромы Зверя
13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
13:48
На КАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
13:43
В Гатчине задержали одного из налетчиков на магазин в деревне Малые Колпаны
13:40
В Петербурге поймали двоих стрелков на станции метро «Адмиралтейская»
13:37
На улице Пловдивской задержали стрелков из окна
13:34
На Двинской улице задержаны двое местных жителей за стрельбу у себя в квартире
09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
09:42
В Калининском районе избили фельдшера скорой помощи
09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
08:53
В Петербурге обсуждают новые правила для аниматоров
08:25
Стали больше интересовать IT и научные специальности
08:08
Власти Санкт-Петербурга вводят новый порядок учета ресторанов
08:01
Ленинградский зоопарк загадывает загадку
01:34
Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии
01:04
В скучном 4-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке победили своих соперников петербуржцы Алексей Гоганов, Кирилл Шубин и Евгений Левин
16:18
Сергей Толчинский может покинуть СКА, а Бобби Линч и Маркус Филлипс представляются сомнительным усилением состава команды Игоря Ларионова
00:50
Петербургские шахматистки в 3-м туре Высшей лиги: Боднарук, Якимова и Овод свои партии выиграли, Гетьман – ничья, Карманова, Кузнецова и Шишкарёва – поражения
23:49
По итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги петербуржец Сергей Лобанов набрал 2,5 очка и делит 2–5 места с Наером, Звягинцевым и Захарцовым
23:28
Мини-футбольная «Ухта» сломила сопротивление «Газпрома-Югры» в дополнительное время седьмого матча финала и стала чемпионом сезона – 2024/2025
21:59
Выпускникам Петербурга и Мариуполя вручили золотые и серебряные медали
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)

В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Петербурге, на площадке Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района, завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

В Санкт-Петербурге, на территории Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района, расположенного по адресу: улица Натальи Грудининой, дом 2, успешно завершились Всероссийские состязания по бочче среди лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

В данном спортивном мероприятии приняли участие атлеты, представляющие 19 субъектов Российской Федерации, а также команда из Республики Беларусь.

Всероссийские соревнования по бочче впервые прошли в городе на Неве, что стало важным событием в спортивной жизни Санкт-Петербурга.

Местные спортсмены продемонстрировали выдающиеся достижения. Сборная команда Санкт-Петербурга одержала победу в общекомандном зачёте, получив в общей сложности 11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-11-2022, 19:18
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали»
7-03-2025, 09:15
В Петербурге завершились всероссийские соревнования по плаванию «Заплывы Свимкап»
8-05-2024, 09:30
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого»
5-04-2025, 13:07
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
23-07-2024, 20:50
В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по шашкам «Белые ночи»
30-11-2022, 15:32
Петербургские лыжники отличились на Всероссийских соревнованиях

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
Сегодня, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
Сегодня, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
28-06-2025, 15:29
В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб
Наверх