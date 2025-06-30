В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)

В Санкт-Петербурге, на территории Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района, расположенного по адресу: улица Натальи Грудининой, дом 2, успешно завершились Всероссийские состязания по бочче среди лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

В данном спортивном мероприятии приняли участие атлеты, представляющие 19 субъектов Российской Федерации, а также команда из Республики Беларусь.

Всероссийские соревнования по бочче впервые прошли в городе на Неве, что стало важным событием в спортивной жизни Санкт-Петербурга.

Местные спортсмены продемонстрировали выдающиеся достижения. Сборная команда Санкт-Петербурга одержала победу в общекомандном зачёте, получив в общей сложности 11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.