На шахматном турнире «Oskemen Open» в Казахстане петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 2 очка из 2, у Сергея Лобанова – 1,5 очка и место в районе 20-го

Занявший 18-е место на недавно завершившемся «Moscow Open» петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов сразу же отправился в Казахстан на другой представительный турнир. В Усть-Каменогорске стартовал «Oskemen Open», рейтинг-фаворитом которого является гроссмейстер-«семисотник» Рихард Раппорт из Венгрии. «Питерец.ру» знает рейтинг Раппорта – 2715 пунктов ЭЛО, что является 28-м показателем в мире (наибольший рейтинг ФИДЕ имеет Магнус Карлсен – 2839).

В стартовом туре казахстанского «опена» Лобанов сыграл вничью с международным мастером Алексеем Грачёвым, затем победил соперника из Монголии и набрал 1,5 очка за 2 тура. Вместе с Лобановым по 1,5 очка набрали ещё 12 участников «Oskemen Open», среди которых – рейтинг-фаворит Раппорт, россиянин Роман Шогджиев, и казахстанские шахматисты Алишер Сулейменов и Ксения Балабаева.

Дела другого полпреда петербургских шахмат обстоят лучше: гроссмейстер из города на Неве Алексей Гоганов выиграл обе стартовые партии и входит в группу лидеров турнира из девяти человек. 2 очка набрал и Алексей Гребнев. В 3-м туре Лобанов белыми играет с Даниялом Сапеновым (Казахстан), Гоганов чёрными – с Арашем Тахбазом (Иран). Соперник Гребнева – казахстанский IM Жандос Агманов.