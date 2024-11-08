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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова лидирует в своей возрастной группе на юниорском чемпионате мира во Флорианопулосе, у юношей на первом месте – Алексей Гребнев

Петербургская шахматистка Ольга Карманова лидирует в своей возрастной группе на юниорском чемпионате мира во Флорианопулосе, у юношей на первом месте – Алексей Гребнев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Гроссмейстер Алексей Гребнев (на фото) подтверждает статус фаворита, набрав 8 очков за 9 туров.

Завершился 9-й тур юниорского первенства мира в бразильском Флорианопулосе, и «Питерец.ру» обратил особое внимание на текущую турнирную таблицу в трёх возрастных группах. Чемпионка города на Неве Ольга Карманова продолжает лидировать в категории до 18 лет, одержав четвёртую победу подряд (на этот раз – на француженкой Манон Шиппке). Следующей соперницей набравшей 8 очков Кармановой станет ещё одна российская участница – Мария Алексеенко из ЯНАО.

Участник Суперфинала чемпионата России в Барнауле Алексей Гребнев готовится поставить на полку ещё один кубок, на этот раз – из Бразилии. За 9 туров Гребнев, чей рейтинг ФИДЕ превышает 2500 пунктов, набрал те же 8 очков, что и Карманова. В 10-м туре тольяттинский гроссмейстер сыграет с польским международным мастером Якубом Симанном, у которого 6,5 очков.

Неожиданным лидером в возрастной категории до 14 лет стала Диана Хафизова. Ученица Сергея Загребельного отлично идёт по турнирной дистанции – 8 очков из 9, а ведь изначально Хафизова не входила по рейтингу даже в первую десятку участниц. На 1,5 очка от Хафизовой отстают Оксана Горячкина и Мария Власова. Начавшая турнир с пяти побед подряд Диана Преображенская сейчас занимает 9-е место, набрав 6 очков.

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