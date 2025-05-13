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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматистки принимают участие в чемпионате Азии в ОАЭ: после 6-го тура Анастасия Боднарук занимает 8-е место, Мария Якимова – 22-е

Петербургские шахматистки принимают участие в чемпионате Азии в ОАЭ: после 6-го тура Анастасия Боднарук занимает 8-е место, Мария Якимова – 22-е

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Ещё у одной петербурженки – Елизаветы Дорохиной – турнир явно не складывается – только 85-е место.

В Эль-Айне (ОАЭ) продолжается чемпионат Азии по шахматам. «Питерец.ру» посвятит отдельную новость ходу мужского турнира, а сейчас в центре внимания – три петербургские шахматистки: Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Елизавета Дорохина. Если посмотреть на стартовый рейтинг-лист, то возглавляют его сразу три россиянки – Лея Гарифуллина (2467 пункта ЭЛО), Валентина Гунина (2425) и Ольга Гиря (2400).

Гарифуллина чередовала ничьи с победами до 6-го тура, в котором проиграла Ксении Балабаевой из Казахстана. Сейчас участница команды «Сима-Ленд» занимает 28-е место, набрав 3,5 очка. Гунина выиграла 4 партии, одну завершила вничью и получила «пробоину» от Боднарук в 4-м туре. Идущая шестой Гунина в 7-м туре играет белыми с Бат Монгонтуул из Монголии. Гиря идёт по турнирной дистанции без поражений – 9-е место и те же 4,5 очка, что и у Гуниной.

Стартовавшая с четырёх побед Боднарук (петербурженка обыграла и Якимову, и Гунину) притормозила в 5–6 турах: лишь пол-очка в двух партиях. В 7-м туре Анастасия сразится с Гирей, и победительница получил хорошие шансы на высокое место. Бескомпромиссная Якимова (4 победы и 2 поражения) занимает 22-е место, а вот набравшая 2 очка Дорохина расположилась на 85-м месте.


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