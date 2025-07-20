Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман стала победительницей женского турнира «Moscow Open – 2025», а Кирилл Шубин занял третье место в мужском

«Питерец.ру» поздравляет Татьяну Гетьман с победой на «Moscow Open – 2025». За 9 туров Гетьман набрала 7 очков, стартовав с пяти побед подряд. Набрав 5 очков из 5, Гетьман, как говорят шахматисты, «доплыла ничьими» до итогового первого места, доставшегося ей по лучшим дополнительным показателям.

Ольга Карманова в заключительном туре приложила все силы для победы над Дарьей Войт, но эндшпиль завершился ничьей. Карманова набрала 6,5 очков, столько же заработали ещё четыре участницы турнира – Войт, Дарья Чарочкина, Маргарита Потапова и Мария Якимова. Коэффициент дал третье место Войт, Карманова – четвёртая, в полном соответствии со своим рейтингом ФИДЕ на момент начала турнира.

Мужской «Moscow Open» досрочно выиграл Рудик Макарян, сокрушивший восемь соперников подряд. Петербургский международный мастер Кирилл Шубин в 9-м туре сыграл вничью с челябинцем Ярославом Ремизовым: этот результат позволил Ремизову стать вторым призёром, а Шубину принёс «бронзу».

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов, получивший в 5-м туре «пробоину» от юниора Артёма Бардыка, сыграл сегодня вничью с Дмитрием Ростовцевым и набрал 6,5 очков и занял 18-е место.

Макарян и Гетьман получили по автомобилю «Москвич».