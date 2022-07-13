Стал известен новый состав штаба СКА: Валерий Брагин стал консультантом

«Питерец.ру» поздравляет главного тренера СКА Романа Ротенберга с награждением почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (соответствующее распоряжение исходило от министра спорта России Олега Матыцина). И вот любители КХЛ узнали новый состав штаба СКА – посмотрим на него и мы.

Главному тренеру Ротенбергу будут помогать тренеры Сергей Зубов, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Алексей Бабинцев и Альберт Лещёв. Бывший наставник СКА и сборной России Валерий Брагин переведён на должность консультанта-селекционера. Вряд ли кто-то будет спорить, что Брагин имеет огромный опыт работы с молодыми хоккеистами, да и возраст у Брагина не самый молодой – следующей весной ему исполнится 67 лет.

Ушёл из клуба тренер вратарей Марко Торениус, и теперь со стражами ворот невских армейцев Александром Самоновым и Дмитрием Николаевым (именно они сейчас указаны на официальном сайте СКА) будут заниматься Стефан Перссон и Павел Орлов. Мэтр тренерского цеха Владимир Юрзинов-старший – советник главного тренера петербургской команды.