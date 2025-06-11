Игорь Захаркин вернулся в тренерский штаб СКА, а состав петербургской команды могут пополнить Николай Голдобин и Андрей Локтионов

Игорь Захаркин стал советником генерального директора СКА: «Питерец.ру» пока не может точно охарактеризовать полномочия и круг задач «возвращенца». Будучи ассистентом Вячеслава Быкова, Захаркин приложил руку к победе СКА в розыгрыше Кубка Гагарина – 2015. Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов хорошо знаком с Захаркиным, но сколь успешен будет этот тандем в будущем сезоне – покажет время. Нет пока ясности и с помощниками Ларионова в тренерском штабе невских армейцев.

Слухи отправляют в СКА двух весьма известных хоккеистов – форвардов «Спартака» Николая Голдобина и Андрея Локтионова. Первый из них в особом представлении не нуждается, являясь главной ударной силой атаки «красно-белых» уже не первый сезон. Локтионова могут пригласить на роль ветерана, поскольку этому хоккеисту недавно исполнилось 35 лет. Дотошные СМИ вспомнили, что когда-то Голдобин и Локтионов пользовались агентскими услугами Ларионова. Если Локтионов вроде бы уже не спартаковец, то у Голдобина – контракт с московским клубом.

Среди тех, кто может покинуть СКА, называют Никиту Зайцева, Артёма Земчёнка, Андрея Педана, Сергея Толчинского, Михаила Григоренко, Сергея Андронова и Павла Дедунова.

Придёт ли в СКА Игорь Ларионов-младший?



