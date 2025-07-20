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Питерец.ру » Спорт » Благодаря голам Кассьерры и Мостового «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в 1-м туре чемпионата РПЛ

Благодаря голам Кассьерры и Мостового «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в 1-м туре чемпионата РПЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ria.ru
Победный мяч «Зенита» был забит с пенальти, который заработал бразилец Луис Энрике.

Голкипер «Ростова» Руслан Ятимов продолжительное время сдерживал атаки «Зенита» при помощи своих товарищей по команде. Сами ростовчане преуспели в атаке на 22-й минуте, когда Иван Комаров поразил ворота Евгения Латышонка и вывел гостей вперёд. «Питерец.ру» отмечает, что не лучшим образом в эпизоде с пропущенным хозяевами «Газпром Арены» голом сыграл Латышонок, а Комаров забил по-настоящему трудовой гол.

До 67-й минуты «сине-бело-голубые» не могли подобрать ключей к воротам Ятимова, но в самый нужный момент проявил своё голевое чутье Матео Кассьерра. Зенитовский колумбиец не растерялся в суматохе в штрафной соперника, оказался в нужное время в нужном месте и смог отправить мяч в сетку ворот «Ростова» – 1:1.

Плана «Б» у испанского тренера гостей Джонатана Альбы не оказалось: похоже, ростовчане после перерыва собирались удерживать минимальное преимущество, уповая на контратаки. Победный мяч «Зенита» трибуны увидели на 79-й минуте, когда Андрей Мостовой спокойно реализовал пенальти. А «привёз» одиннадцатиметровый в собственные ворота Ятимов, сфоливший против Луиса Энрике.

В концовке «Зенит» забил ещё раз, но бригада арбитров после видеопросмотра этот гол отменила. А «Ростов» свой момент не реализовал.

Все по теме: футбол, Зенит
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