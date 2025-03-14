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Питерец.ру » Спорт » Благодаря голу Кассьерры «Зенит» выиграл кубковый матч у «Ростова»

Благодаря голу Кассьерры «Зенит» выиграл кубковый матч у «Ростова»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Колумбиец Кассьерра забил единственный мяч в этой игре, состоявшейся в Ростове 12 марта.

«Ростов» недавно лишился Валерия Карпина: теперь южан тренирует испанец Джонатан Альба. «Питерец.ру» обратил внимание, что ворота ростовчан защищал Даниил Одоевский, который поиграл и в аренде в первой лиге. На 21-й минуте Одоевский пропустил, но Александр Бухаров Соболев забил из очевидного офсайда. А прямо перед перерывом пришлось потрудиться уже голкиперу «Зенита» Денису Адамову пришлось проявить свои скоростные качества: ростовского иранца Мохеби петербургский страж ворот в том игровом эпизоде опередил.

После перерыва попали в центр внимания Николай Поярков и дорогостоящий зенитовский новичок Луис Энрике: за конфликт на футбольном поле главный арбитр Алексей Сухой наградил обоих жёлтой карточкой. Хозяева поля активизировались и заставили потрудиться Адамова. А единственный в этой встрече гол зрители «Ростов Арены» увидели на 79-й минуте. Юрий Горшков ассистировал Матео Кассьерре, который поразил ворота хозяев поля. До этого особых шансов пробить Одоевского «Зенит» не имел.

Уже в компенсированное время ростовчане могли уйти от поражения, но защита гостей ликвидировала угрозу. Итог – 1:0 в пользу «Зенита», а ответный матч запланирован на 16 апреля. ЦСКА победил московское «Динамо» (2:1).

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