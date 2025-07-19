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Питерец.ру » Спорт » Рудик Макарян досрочно стал победителем «Moscow Open – 2025», а петербургская шахматистка Татьяна Гетьман сохраняет лидерство в женском турнире – 6,5 очков после 8-го тура

Рудик Макарян досрочно стал победителем «Moscow Open – 2025», а петербургская шахматистка Татьяна Гетьман сохраняет лидерство в женском турнире – 6,5 очков после 8-го тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
sport.mos.ru
Представляющая Санкт-Петербург Мария Якимова (на фото) в 7-м туре победила Яну Жапову.

Московский международный мастер Рудик Макарян выиграл восемь партий подряд на турнире «Moscow Open» и за тур до финиша стал недосягаем для своих преследователей, среди которых и набравший 6,5 очков петербуржец Кирилл Шубин. Сегодня Шубин одержал две победы подряд, в том числе над гроссмейстером Давидом Паравяном и занимает 3-е место (по 6,5 очков набрали ещё четверо соискателей турнирных призов).

Татьяна Гетьман из Санкт-Петербурга после пяти побед подряд в третий раз сыграла вничью: сегодняшними соперницами лидера женского турнира были ещё две шахматистки из города на Неве – Ольга Карманова и Мария Якимова. «Питерец.ру» знает, что завершать турнир петербурженка будет партией с участницей Кубка мира в Батуми Дарьей Чарочкиной (Москва). Ничья белыми с Чарочкиной может позволить Гетьман, у которой 6,5 очков, стать победительницей «Moscow Open», если не помешают коэффициенты.

Шансы на победу сохраняют и набравшие по 6 очков Карманова и Якимова. Первая сегодня сделала две ничьи, а Якимова после победы над Яной Жаповой сыграла вничью с Гетьман. В заключительном туре Карманова белыми сыграет с москвичкой Дарьей Войт, а Якимова тоже белым цветом попытается одолеть нижегородку Екатерину Гольцеву (5,5 очков).

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