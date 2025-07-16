Шахматный турнир имени Анатолия Карпова стартовал в Ханты-Мансийске: участвуют гроссмейстеры из семи стран

Представительный международный шахматный турнир начался в Югре: в Ханты-Мансийске собралась десятка гроссмейстеров из семи стран. «Питерец.ру» знает, сколь большое значение шахматисты придают деньгам рейтингу, поэтому перечисляет участников турнира имени 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова в соответствии с их коэффициентами ЭЛО.

Рейтинг-фаворит – Раунак Садхвани (именно так индиец назван на сайте Югорской шахматной академии), чей рейтинг ФИДЕ составляет 2681. Садхвани часто участвует в российских турнирах: был он и на июньских «Шахматных звёздах» в Москве. От 2650 и выше рейтинги ещё четверых участников югорского турнира, среди них – действующий чемпион России Владислав Артемьев (2672), Шант Саргсян из Армении (2669), иранец Амин Табатабаи (2659) и победитель шахматной олимпиады 2022 года в составе сборной Узбекистана Шамсиддин Вохидов (2650).

Далее по убыванию рейтинга – «шахматный коммунист» Владимир Малахов, Франсиско Вальехо Понс (Испания), Санан Сюгиров (Венгрия), Айк Мартиросян (Армения) и Арсений Нестеров.

Все партии стартового тура завершились вничью, а наибольший интерес во 2-м туре представляет противостояние Артемьева и Нестерова. Комментируют турнир онлайн Сергей Шипов и Дарья Филиппова.