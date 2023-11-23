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Питерец.ру » Спорт » На «Кубке губернатора Югры» петербургские гроссмейстеры по-разному сыграли в 7-м туре: Гоганов победил Нестерова, Лобанов проиграл Царуку, а Линчевский сыграл вничью

На «Кубке губернатора Югры» петербургские гроссмейстеры по-разному сыграли в 7-м туре: Гоганов победил Нестерова, Лобанов проиграл Царуку, а Линчевский сыграл вничью

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Лучший по рейтингу шахматист Ленобласти Даниил Линчевский чёрными добыл ничью в партии с Ярославом Ремизовым.  

«Питерец.ру» продолжает освещать шахматный турнир в Югре, в котором участвует делегация из города на Неве – Даниил Линчевский (рейтинг ФИДЕ – 2542), Сергей Лобанов (2516), Алексей Гоганов (2510), Кирилл Шубин (2443), Мирослав Власенко (2352), Евгения Овод (2256), Татьяна Гетьман (2155) и Дарья Юрасова (2023).

В 7-м туре в группе лидеров результативно закончились партии Гоганова и Лобанова, но итог оказался диаметрально противоположным для петербургских гроссмейстеров. Гоганов чёрными сумел обыграть рейтинг фаворита югорского турнира Арсения Нестерова (почти 2600!), а вот Лобанов подкачал, потерпев белыми поражение от победителя «Мемориала Корчного» Максима Царука из Белоруссии. Во 2-м туре Царук обыграл Линчевского, после чего сделал четыре ничьи подряд.

Теперь Гоганов и Линчевский, сыгравший вничью с челябинцем Ярославом Ремизовым, входят в десятку лидеров, набравших по 5 очков. По коэффициенту первое место сейчас занимает Роман Кезин из Новосибирска, Линчевский – на 6-м месте, Гоганов – на 10-м. Восьмое место занимает международный мастер из Санкт-Петербурга Кирилл Шубин, победивший Рамиля Файзрахманова из Татарстана.

Власенко и Юрасова в 7-м туре проиграли, Гетьман и Овод свели свои партии вничью.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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