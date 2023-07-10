В саду Мариинского дворца состоялся молодёжный шахматный турнир под открытым небом

Соревнования объединили десятки юных петербуржцев, среди которых не только любители, но и профессиональные шахматисты. Площадка для турнира была выбрана неслучайно, ведь именно у Синего моста ещё в XVIII веке располагался Немецкий клуб, где регулярно проходили шахматные вечера.

Турнир состоял из нескольких туров, по итогам которых была определена тройка лидеров турнирной таблицы. Александр Белоусов, профессиональный тренер по шахматам, контролировал соблюдение участниками правил игры и временного регламента.

С самой первой партии своё мастерство продемонстрировал студент Балтийского государственного технического университета «Военмех» Глеб Потёмкин, который удержал лидирующие позиции до конца турнира. Он и стал обладателем Кубка шахматного турнира Молодёжного парламента Санкт-Петербурга-2023. Участники, занявшие второе и третье место, получили грамоты от председателя ЗакСа Александра Бельского и памятные призы.

Инициатором проведения турнира выступил Молодежный парламент Санкт-Петербурга.